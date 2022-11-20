نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زميله روى عن دوره المخيف.. معلومات جديدة عن منفذ مجزرة التضامن أمجد يوسف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن في سوريا، الرائد في مخابرات النظام أمجد يوسف لا يزال "يعمل في قاعدة كفرسوسة العسكرية خارج دمشق".

ونقلت "الغارديان" عن زميل سابق لأمجد يوسف أن هذا الأخير "اعترف بعمليات القتل، وأردف الرجل "أن أحدًا لم يصدم لأننا عرفنا يوسف. ونحن نعرف النظام".

الرجل تحدث أيضًا عن حضور أمجد يوسف المخيف في حي التضامن على مدار العقد الماضي، حيث لفت إلى أنه كان يختطف النساء بانتظام من شوارع تلك المنطقة، ولم يُشاهد الكثير منهن بعد ذلك.

وأفاد بأنه رأى أمجد يوسف يأخذ نساء من طابور للخبز، وبينما لفت إلى أنهن كن بريئات ولم يفعلن شيئًا، أشار إلى أنهن تعرضن إما للاغتصاب أو للقتل.

والزميل السابق الذي لفت إلى مجازر أخرى نُفّذت في التضامن، تحدث عن تطهير طائفي من خلال عمليات القتل.

ونقلت "الغارديان" عن اثنين آخرين من زملاء يوسف السابقين أن تلك العمليات كانت تهدف أيضًا إلى تحذير المجتمعات في التضامن أو تلك القريبة منها؛ من عدم التعاون مع جماعات المعارضة.

كما نقلت عن المصدر نفسه أن جميع مواقع المذابح في حي التضامن كانت مناطق محظورة على السكان المحليين، وأن العدد النهائي للقتلى على يد "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام السوري قد يصل إلى 350.



إلى ذلك، تحدثت "الغارديان" عن اشتباه المحققين الألمان بأنهم ربما يكونون قد تعرفوا على زميل ليوسف يعيش حاليًا في ألمانيا، لافتة إلى أنهم يقومون بإعداد قضية ضده.