11 قتيلا من قوات النظام السوري بهجوم في ريف الرقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن 11 عسكريا ومدنيين اثنين، قتلوا بهجوم مسلح استهدف حافلة مدنية في ريف الرقة.

ولفتت وكالة "سانا" إلى أن ثلاثة عسكريين آخرين أصيبوا بجراح، في الهجوم الذي وقع تحديدا على طريق الرقة-حمص في منطقة "الجيرة" التابعة إداريا للرقة.

وتدور الترجيحات بأن تنظيم الدولة "داعش" يقف خلف الهجوم، علما بأنه تبنى هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية.

واتهمت وكالة "سانا"، القوات الأمريكية المتواجدة شرق وشمال سوريا بـ"نقل المئات من إرهابيي تنظيم داعش من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها مع مليشيا "قسد" في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لنشرهم في البادية السورية، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية ومواطنيها".

وفي أيار/ مايو الماضي، قُتل 12 عنصرًا من قوات النظام السوري وجُرح 14 آخرون إثر استهداف حافلتهم من قبل فصائل المعارضة بريف حلب الغربي اليوم.

عربي21