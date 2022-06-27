انقطاع عام للكهرباء في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الكهرباء السورية الجمعة، عن حدوث انقطاع عام في الكهرباء بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سبب الانقطاع هو عطل في محطة توليد الزارة على محولة الشدة ما أدى إلى خروج المحطة بالكامل عن الخدمة الذي نتج عنه خروج كل المحطات الأمر الذي أدى إلى انقطاع عام.
سانا
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