بيدرسون : الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا

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دوت الخليج :- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وأوضح بيدرسون أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وأضاف أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت.

وتابع: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها".

واستطرد: "نأمل أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل".

وذكر بيدرسون أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

المصدر : الاناضول