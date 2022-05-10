نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سوريا تكشف عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي قرب دمشق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- تسبّبت ضربات شنّتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق بمقتل 9 مقاتلين بينهم 5 جنود سوريين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، فيما كان الإعلام الرسمي السوري أحصى مقتل 4 عسكريين.

وقال المرصد إن القصف استهدف 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران، وتسبب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، موضحاً أن حصيلة القتلى هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.

وقبلها، أفادت وزارة الدفاع السورية، نقلا عن مصدر عسكري، أن الضربات الإسرائيلية على محيط دمشق أسفرت عن مقتل 4 عسكريين وجرح 3 آخرين.

وكانت الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، فيما قال مراسل "العربية" و"الحدث" إن الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق استهدفت شحنة أسلحة لحزب الله.

وأفاد المصدر بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود في العاصمة السورية قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.