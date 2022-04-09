الأمم المتحدة: أكثر من مئة ألف شخص في عداد المفقودين في سوريا

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا،باولو بينيرو، خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: "تحمّل السكان المدنيون السوريون 11 عاما من الأزمة والصراع وعانوا من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية." ، لافتا الى أنه بعد 11 عاما من الصراع، أكثر من مئة ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.

وأشار إلى أن القوات الحكومية والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة .

ودعت اللجنة إلى إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، والاشخاص المعرّضين للاختفاء القسري. --(بترا)

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