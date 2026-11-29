برشلونة يبتعد بقمة الليغا بخماسية جديدةعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 5-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من "الليغا"، بفضل ثلاثية (هاتريك) البرازيلي رافينيا.

افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

وأعاد داني أولمو التقدم لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يعود ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 83، فيما اختتم اللاعب نفسه خماسية برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد و6 نقاط عن ريال مدريد، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز 13.

وتعادل فالنسيا مع ضيفه أوساسونا بهدف لهدف بعد مباراة تقاسم فيها الفريقان كل الأرقام تقريباً وسجل روين غارسيا للضيف أولاً عبر روبين غارسيا في الدقيقة 68، قبل أن يدرك هوغو دورو التعادل للخفافيش عند الدقيقة 74، وبهذا التعادل رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة بالمركز السادس مقابل 16 نقطة لأوساسونا بالمركز العاشر.