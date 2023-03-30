انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يفكر بالإستغناء عن ميسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحافية فرنسية قرار إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاستغناء عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع نهاية الموسم الحالي.



ويأتي قرار إدارة الفريق في ظل رفض النجم الأرجنتيني تخفيض راتبه، خصوصاً وأنه يمتلك عقوداً مالية مرتفعة من الدوري السعودي. وحسب التقارير فإن ميسي يميل حاليا نحو خيار الرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار. ويلتزم النادي الفرنسي باتفاقية وقعها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات ولا ينوي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.