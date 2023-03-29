انت الان تتابع خبر حسين الشحات على طاولة المفاوضات في الأهلي : الدنيا ماشية زي الفل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يجهز مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم حسين الشحات من أجل الاستماع إلى اللاعب وتقريب وجهات النظر على طاولة المفاوضات.

الاهلي وحسين الشحات متفقان

وأكد مصدر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعب حسين الشحات سبه متفقان على المقابل المادي الذي سيتقاضاه في العقد الجديد ولن تحتاج الجلسة تقريب وجهات النظر على مستوى المقابل المالي.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينتظر مواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ثم سيعقد جلسة يوم الأحد أو الاثنين المقبل مع حسين الشحات وبعدها قد يتم الإعلان رسمياً عن التفاصيل.

استعدادات الأهلي للهلال

ويقود المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر المران اليوم لتجهيز اللاعبين بشكل كامل من أجل الاستعداد لمواجهة لمواجهة الهلال السوداني.