انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يعيد التفكير بشأن تعاقد ميسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعيد باريس سان جيرمان التفكير بشأن تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تراجع مستواه الفترة الماضية، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب، الذي ظهر جليًّا في مواجهة رين بالدوري الفرنسي، حسب ما كشفت تقارير صحفية.



وتغلب فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، فى الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.



ويذكر أن عقد ميسي ينتهي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويسيطر الغموض حول قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي.



وتعرض ميسي إلى صيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب "حديقة الأمراء"، وعبّر مشجعو سان جيرمان عن استيائهم قبل انطلاق المباراة، عندما تم تقديمه في اللقاء.



وذكرت صحيفة ليكيب، فى تقرير لها اليوم، الاثنين، أن "باريس سان جيرمان لم يعد متأكدًا مثل قبل من رغبته فى تمديد عقد ليونيل ميسي".



وبينت ليكيب، "النادي يرى أن تجديد عقد ميسي لا يمكن أن يكون محل إجماع الجماهير الباريسية، حيث يفكر فى التطور الذى سيعطيه ليونيل للمشروع رياضيًّا".



ولعب ميسي 23 مباراة في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفًا وصنع مثلها.