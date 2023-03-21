أبطال أوروبا: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الذهاب

الثلاثاء 11 افريل / الساعة 21:00

مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ

بنفيكا - انتر ميلان

الاربعاء 12 أفريل / الساعة 21:00

ميلان - نابولي

ريال مدريد - تشيلسي

مباريات الاياب

الثلاثاء 18 أفريل / الساعة 21:00

تشيلسي - ريال مدريد

نابولي - ميلان

الاربعاء 19 أفريل / الساعة 21:00

انتر ميلان - بنفيكا

بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي

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