كرة القدم الأوروبية: برنامج مباريات اليوم الثلاثاء

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 فيفري، في الدوريات الأوروبية (المباريات بتوقيت تونس / جرينيتش +1).

الدوري الايطالي (الجولة 21):

الساعة 20:45: ساليرنيتانا - يوفنتوس

كأس ألمانيا (الدور ال16):

الساعة 18:00: ساندهاوزن - فرايبورج

الساعة 20:45: آينتراخت فرانكفورت - دارمشتات 98

كأس الاتحاد الانجليزي (الدور الرابع):

جميع المباريات الساعة 20:45

بيرنلي - إبسويتش تاون

غريمسبي تاون - لوتن تاون

فليتوود - شيفيلد وينزداي

شيفيلد يونايتد - ريكسهام

كأس هولندا:

الساعة 18:45: اي زاد آلكمار - أوتريخت

الساعة 20:00: دي غرافشاب - دي تريفيرس

الساعة 21:00: ناك بريدا - هيرينفين

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