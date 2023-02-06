انت الان تتابع خبر هذا ما حصل بين فينيسيوس و لاعبي مايوركا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إشتد المشادات بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد و بعض لاعبي ريال مايوركا أثناء المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الأسباني .



و خسر الملكي المواجهة امام مايوركا ضمن منافسات الجولة ال20 من الليجا بهدف نظيف على ملعب "إيبيروستار".



وشهد اللقاء مناوشات عديدة بين فينيسيوس من جهة، وبابلو مافيو وأنطونيو رايلو لاعبي مايوركا من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعرض المهاجم البرازيلي لصافرات الاستهجان من قبل جمهور المنافس، كلما لمس الكرة.



ووفقا لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني، رد فينيسيوس على مناوشات مافيو ورايلو، قائلا لأحدهما: "لن تحصل أبدا على نفس القدر من المال الذي أملكه".



وقال المهاجم البرازيلي في لعبة أخرى: "لا أعرف كيف يمكنك أخذ الكرة مني، وأنت في هذه الحالة السيئة".



وبهزيمته أمس، اتسع الفارق الذي يفصل ريال مدريد الوصيف عن برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط، بعدما تغلب الفريق الكتالوني على إشبيلية (3-0).