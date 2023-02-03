ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويضيق الخناق على برشلونة

ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويضيق الخناق على برشلونةعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، بفوزه على ضيفه فالنسيا (2-0) مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل عن الجولة ال17 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل للميرينجي: ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور (52 و55).

وكان ريال مدريد قد تعادل سلبيا مع ريال سوسيداد، في مباراته الأخيرة بالليجا قبل ملاقاة الخفافيش.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 45 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد فالنسيا عند 20 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وكاد أسينسيو أن يخطف هدف التقدم لريال مدريد، في الدقيقة 19، حيث مرر له بنزيما كرة بينية بكعب القدم داخل منطقة الجزاء، وصوب الإسباني نحو الشباك، لولا فدائية أحد مدافعي فالنسيا الذي حول الكرة لركنية.

وتعرض المدافع البرازيلي للريال، إيدير ميليتاو، لإصابة عضلية خلال التحامه مع سامو لينو لاعب فالنسيا، وأشار إلى عدم قدرته على استكمال اللعب، ليخرج ويشارك بدلا منه داني كارفاخال في الدقيقة 36.

ونجح المدافع روديجر في تسجيل هدف للميرينجي، في الدقيقة (45+2) بضربة رأسية، لكن حكم المباراة ألغاه، بداعي وجود خطأ من بنزيما ضد أحد مدافعي الخفافيش.

ومع بداية الشوط الثاني، كشر ريال مدريد عن أنيابه بشكل واضح، ليسجل ماركو أسينسيو هدف التقدم في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة من كريم بنزيما، ليسدد كرة قوية أقصى يسار الحارس مامارداشفيلي، الذي اكتفى بالمشاهدة.

وبعد 3 دقائق فقط، أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد، إذ تلقى كرة من بنزيما وانطلق بمجهود فردي، قبل أن يسدد أسفل يسار الحارس.

وطلب بنزيما الخروج من أرض الملعب، في الدقيقة 61، ليتم استبداله برودريجو.

ولم يذهب الفرنسي إلى دكة البدلاء، بل توجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، وسط تساؤلات من الجماهير الحاضرة.

وتدخل جابرييل باوليستا، لاعب فالنسيا، بقوة على فينيسيوس جونيور، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، بالدقيقة 72.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، على حدود منطقة الجزاء، ونفذها رودريجو بقوة، لكن مامارداشفيلي تألق وحولها لركنية في الدقيقة 90، قبل أن تنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (2-0).

المصدر- موقع كوورة