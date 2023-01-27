انت الان تتابع خبر بنزيما: شخصية ريال مدريد حسمت الديربي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بانتصار فريقه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.



وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "كانت مباراة صعبة ومعقدة للغاية ضد خصم جيد".



وشدد "لكن مع شخصية ريال مدريد بجانب امتلاك مجموعة من اللاعبين الموهوبين، تمكنا من العودة بقوة أمام أتلتيكو مدريد".



وأضاف "المعاناة ليست جيدة، يتعين علينا تسجيل الأهداف في وقت مبكر، بفضل الجماهير تمكنا من العودة، نستطيع لعب مثل هذه المباريات بوجودهم".



ونوه كريم بنزيما "أتلتيكو مدريد وضع نفسه بشكل جيد مع دفاعات قوية خلفه، وجعل الأمر معقدا على ريال مدريد، حتى سجل الموهوب رودريجو هدفا رائعا للغاية".