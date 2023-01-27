ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانياتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على أتلتيكو مدريد 3-1، يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رودريغو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 بالشوط الإضافي الأول، وذلك بعد تدخل قوي على إدوارد كامفينجا لاعب ريال مدريد.

وأكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة، بوجود أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا، حيث تقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.