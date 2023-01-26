برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بلغ برشلونة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.
ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في هذا الفوز والتأهل لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.
وأكمل سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه برايس مينديز، بسبب تدخله بعنف على قدم سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة.
وسيتعرف برشلونة على منافسه في الدور نصف النهائي من خلال القرعة التي ستجرى في وقت لاحق.
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