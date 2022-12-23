انت الان تتابع خبر تركي آل الشيخ يخرج عن صمته بشأن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة تمويل صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي.



وأكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.



ونفى آل الشيخ في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ما تردد حول تمويله لصفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي، حيث كتب: "أي أحد يعتقد إن لي علاقة بأي شيء يخص كرة القدم السعودية هذا يعاني من خلل في الدماغ، لأني تعبت أشرح، منذ صدر الأمر الكريم بإعفائي لا علاقة لي بشيء في الكرة أو الرياضة، إلا عند الاحتفال بإنجاز وطني".وأضاف في "تغريدة" أخرى: "نسيت أقول شيء مهم، جالسين نختار مدرب لمباراة نجوم الهلال والنصر أو النصر والهلال مع باريس اللي تقام إن شاء الله يوم 19 يناير على كأس موسم الرياض، في درة الملاعب إستاد الملك فهد وبتكون نار، لأن فيها ميسي ومبابي ضد نجوم الهلال والنصر، لا تحولوا التغريدة لشيء ثاني ما قلته! لو عندي شيء بقوله بوضوح".