نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صراع المنطقة الدافئة».. موعد مباراة أبها والطائي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من جديد ومع عودة الدوري السعودي عقب انتهاء مشاركة الصقور الخضر في نهائيات كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، ولحساب الدور الأول أو الذهاب من الجولة التاسعة في دوري روشن للمحترفين، يستضيف مساء غدٍ الجمعة 16 ديسمبر 2022، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)Prince Sultan Sport City Stadium (Mahalah) في مدينة أبها السعودية، مواجهة قوية ومرتقبة، حيث مباراة أبها والطائي، والتي تمثل صراعًا مباشرًا داخل المنطقة الدافئة في جدول دوري المحترفين السعودي موسم 2023/2022، يملك خلالها الحتماوي فرصة مميزة من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، بينما يسعى زعيم الجنوب إلى الابتعاد أكثر عن مناطق الخطورة في الجدول.

على كل الأحوال، سنتناول تفصيلًا في التغطية التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة أبها والطائي والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الطبعة 47، وكذلك تاريخ مواجهات أبها والطائي.

مباراة أبها والطائي

تتواصل مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الجاري، حيث يحتضن ملعب “المحالة” قمة الطائي وأبها.

حيثما يسعى فارس الشمال إلى مواصلة عروضه الطيبة هذا الموسم، والتقدم أكثر صوب المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

بينما تطمح الكتيبة الأبهاوية إلى استمرار التقدم نحو المنطقة الدافئة، بعيدًا عن صراع مؤخرة الجدول الذي يضم حاليًا الثنائي الفيحاء والباطن.

عمومًا إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 قبل انطلاق مباريات الأسبوع التاسع:

جدير بالذكر أن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن، ستقام على مدار يومين متتالين، تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الجمعة، ستشهد خلالهما تأجيل لقاءي الشباب ضد الاتحاد، والوحدة مع الاتفاق.

فاليوم الخميس، تلعب 3 مباريات، حيث يستضيف نادي الخليج منافسه الفيحاء، كما يلتقي ضمك مع الاتفاق، وأخيرًا يواجه التعاون ضيفه العدالة.

ويوم غدٍ الجمعة، يلتقي أبها مع الطائي، فيما يحل النصر ضيفًا على الرائد، وأخيرًا يستقبل الهلال منافسه الباطن.

نادي أبها

نستهل تغطيتنا مع نادي أبها السعودي، والذي يخوض تحديًا صعبًا للحفاظ على موقعه في وسط الجدول.

إذ يحتل زعيم الجنوب المرتبة التاسعة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 10 نقاط وصافي (-6) أهداف.

وخلال 8 جولات مرت من عمر المسابقة، حقق الفريق 3 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تجرع مرارة الخسارة 4 مرات.

أما عن آخر 5 مباريات لنادي أبها في الدوري، فقد جمع خلالها أبناء المدرب الهولندي رويل كومانس Roel Coumans سبع نقاط.

إذ فاز الفريق بنتيجة واحدة في آخر جولتين على التعاون والباطن (3-1)، وتعادل إيجابيًا (1-1) مع الفيحاء، غير أنه خسر من الفتح والنصر على الترتيب بنفس النتيجة بثلاثية نظيفة.

نادي الطائي

من جهة أخرى، يدخل نادي الطائي السعودي مواجهة غدٍ الجمعة، وعينه على 3 نقاط ثمينة للغاية.

فالفريق الملقب بـ”صائد الكبار” يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البطولة، وذلك برصيد 15 نقطة وفارق (1) هدف.

حيثما حقق الحواسم 5 انتصارات، فيما مُني الفريق بـ3 هزائم، وخلت سجلات النادي هذا الموسم من التعادلات.

وحول نتائج آخر 5 مباريات للطائي في الدوري السعودي، فقد تمكنت كتيبة المدير الفني البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز Pedro Miguel Marques من حصد 9 نقاط.

حيث فاز فارس الشمال في 3 لقاءات على أندية الفتح بنتيجة (1-0) ثم الخليج (3-0) والرائد (2-0)، بينما خسر من أمام ضمك بثنائية نظيفة ومن الهلال (2-3).

تاريخ مواجهات أبها والطائي

تاريخيًا، جمعت Abha vs Al-Tai – بحسب متابعاتنا في “ثقفني” – إجمالي 4 مواجهات في الدوري السعودي الممتاز “دوري المحترفين”.

حيثما فاز زعيم الجنوب في 3 لقاءات، بينما حقق الحتماوي الانتصار في مباراة واحدة، فيما غابت التعادلات عن مواجهات الجانبين.

جرت المواجهتان في موسمي 2006/2005، و2022/2021.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات أبها أمام الطائي، سجل زعيم الجنوب 5 أهداف، بينما أحرز الحتماوي 4 أهداف.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، كانت فوز الطائي (3-1) في مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 2006/2005، والتي مثلت الانتصار الوحيد لـ الطائي ضد أبها.

بينما جاء أكبر فوز لـ أبها ضد الطائي بنتيجة (2-1)، والتي حدثت في إياب موسم 2006/2005.

موعد مباراة أبها والطائي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الافتتاحية لليوم الثاني من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي، مساء غدٍ الجمعة، عند الساعة الرابعة والنصف (4:30 م) بالتوقيت الإماراتي والعماني والكويتي، الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثانية والنصف (2:30 م) بتوقيت فلسطين ومصر وليبيا ورومانيا والسودان ولبنان وقبرص، الواحدة والنصف (1:30 م) بتوقيت فرنسا والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وتونس وألمانيا والجزائر، الثانية عشر والنصف (12:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة أبها والطائي، فسيعلن جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن هويته خلال ساعات.

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المواجهة منقولة عبر شبكة قنوات SSC.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة أبها والطائي، فلم تفصح عنه شركة الرياضة السعودية رسميًا بعد.

غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” كشفت عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي.