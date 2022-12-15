نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة حجز تذاكر الهلال والباطن “مكاني” موقع الهلال tickets.alhilal أسعار تذاكر الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة حجز تذاكر الهلال والباطن من أكثر المواقع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث جمهور ومحبي كبير أسيا الهلال السعودي عن تذاكر الهلال والباطن في دوري روشن للمحترفين، الدوري الذي عاد من جديد بعد توقف بسبب كأس العالم بقطر 2022، ليعود أقوى الدوريات العربية وأكثرها متعة وإثارة بلقاء الزعيم الهلالي ضد الباطن.

يتم الحصول على تذاكر الهلال من خلال موقع الهلال الإلكتروني ومن خلال منصة مكاني لحجز المباريات، لذلك يجب أن يكون لديك حساب مفعل على موقع تذاكر الهلال والباطن، كما يمكنك حجز تذاكر الهلال من خلال موقع مكاني الإلكتروني makani.

منصة حجز تذاكر الهلال والباطن

كما ذكرنا لكم في مقدمة هذا المقال أنه يتم حجز تذاكر مباراة الهلال والباطن إلكترونياً من خلال منصة حجز تذاكر المباريات الخاصة بنادي الهلال. وفيما يلي عرض خطوات حجز وطباعة تذكرة المباراة.

أولاً يجب الدخول على موقع الهلال لحجز تذاكر المباريات tickets.alhilal.com.

ثانياً قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

ثالث الخطوات يجب عليك النقر على أيقونة “احجز الآن” وقم باختيار المقعد والدرجة وطريقة دفع المقابل المادي.

وفي النهاية يجب عليك تأكيد الحجز ودفع المقابل المادي ثم انقر على طباعة التذكرة.

كما يمكنكم الحجز من حجز التذاكر من خلال حسابك على منصة مكاني makani.com.sa.

موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن للمحترفين

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم عودة أقوى الدوريات العربية الدوري السعودي للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الباطن اليوم الجمعة الموافق 16\12\2022. حيث يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الباطن. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أسعار تذاكر الهلال ضد الباطن

لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الطائي. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع موقع تذاكر الهلال لحظة بلحظة حتى نطلعكم على كل ما هو جديد فيما يخص الأسعار وموعد فتح منصة حجز تذاكر مباراة الهلال لحجز المباراة.