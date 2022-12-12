رابط تذاكر الهلال والباطن في الجولة 9 من دوري روشن وترقب نتيجة مباراة الهلال والباطن

من جديد عودة لدوري روشن بعد المونديال، الآن يتم البحث على رابط تذاكر الهلال والباطن في الدوري السعودي دوري روشن لحساب الجولة أل 9 من عمر المسابقة، اللقاء الذي يدخله الزعيم باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل العودة مجدداً للصدارة التي تركها لفريق الشباب الذي سيخوض قمة الجولة الثامنة عندما يحين موعد مباراة الشباب والاتحاد لحساب نفس الجولة على ملعب الملز بالرياض، المباراة سوف تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد الخميس الموافق 2022/12/15 وتنقل من خلال شاشة قنوات ssc السعودية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز تذاكر اللقاء، وموعد اللقاء وترتيب الفريقين في الجدول.

يدخل الهلال اللقاء وهو محتل المركز الرابع في الجدول برصيد 17 نقطة، جمعهم من لعب 8 مباريات حقق الزعيم ألانتصار في 5 مباريات، وتعادل في 2 وخسر في مباراة واحدة سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت بشاكة 5 أهداف، بينما منافسة اليوم فريق الباطن يحتل الترتيب رقم 16 والأخير، برصيد نقطة واحدة من التعادل في لقاء وحيد، بينما خسر في 7 مباريات كاملة ويعاني بشدة في بداية الدوري سجل الباطن 3 أهداف وسكن شباكه 23 هدف.

رابط تذاكر الهلال والباطن

يمكنكم حجز تذاكر مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من خلال الدخول على، موقع الهلال tikets.alhilal.com وأتباع الخطوات التالية للحجز.

الدخول على الموقع الإلكتروني tikets.alhilal.com.

تسجيل البيانات المطلوبة للدخول إلي الموقع.

النقر على أيقونة الفاعليات المتاحة الآن وتحديد مباراة الهلال والباطن.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة لشراء التذكرة.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

تحديد سعر التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري

17.00 : الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

18.00 : السادسة بتوقيت كلاً من تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دول مصر/ السودان/ جمهورية ليبيا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ قطر/ الكويت/ البحرين/ العراق.

عداد تنازلي لمباراة الهلال ضد الباطن

بطاقة المباراة