انت الان تتابع خبر بعد وصول المغرب لنصف نهائي المونديال.. كم سيحصل الأهلي من وراء بدر بانون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت جماهير الأهلي في حساب المكاسب التي سيحصلها ناديهم من وراء مشاركة المدافع المغربي بدر بانون، والذي وصل مع منتخب بلاده للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، في إنجاز عربي وأفريقي يتحقق للمرة الأولى.

وكان بدر بانون قد انتقل لصفوف فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من النادي الأهلي، مقابل 3 ملايين دولار.

ووفقا لبرنامج تقاسم الأرباح بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأندية ، يحصل كل نادي له لاعب مشارك في المونديال على 10000 دولار عن كل يوم يتواجد به اللاعب في خوض بطولة كأس العالم.

تلك الأرباح تمنح للنادي الذي يمثله اللاعب في أخر عامين، وفي حالة بدر بانون سيتقاسم الأهلي ونادي قطر تلك الأرباح.

الأهلي وقطر القطري سيحصلان من تأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي (160 ألف دولار لكل نادٍ).

وفي حال وصول المغرب لدور النهائي ، ستكون المكافأة عن مشاركة بانون (370 ألف دولار) أي سيتقاضى الأهلي (185 ألف دولار).

أما في حال خسارة المنتخب المغربي ولعب مباراة الثالث والرابع ،ستكون المكافأة (360 ألف دولار) أي سيتقاضى الأهلي نصف المكافأة (180 ألف دولار).