حكم أرجنتيني يدير مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

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عمر شويل - جدة أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكماً أرجنتيني لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، السيد فاكوندو تيلو.

موعد مباراة المغرب والبرتغال ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، يوم السبت الموافق العاشر من ديسمبر الحالي لهذا العام 2022:

تبدأ المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. أم في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب أفريقيا. وتبدأ المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت. وفي الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات.

تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد إقصاء المنتخب الإسباني، وتأهل المنتخب البرتغالي بعد تغلبه على المنتخب السويسري.

المنتخب المغربي ضد منتخب البرتغال مرتين كانت الأولى في عام 1986 بدولة المكسيك وفاز بها بنتيجة 3/1 وفي المرة الثانية فاز المنتخب البرتغالي بنتيجة هدف نظيف في عام 2018.

التشكيل المتوقع للمغرب في مباراة المغرب والبرتغال

من الممكن أن يبدأ المغربي وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي – رومان سايس – جواد الياميق – أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أبو ناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش.

التشكيل المتوقع للبرتغال في مباراة المغرب والبرتغال

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي فرناندو سانتوس المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3. حراسة المرمى: دييجو كوستا. خط الدفاع: رافاييل جيريرو – روبن دياش – بيبي – ديوجو دالوت. خط الوسط: ويليام كارفاليو – برناردو سيلفا – أوتافيو. خط الهجوم: جواو فيليكس – برونو فيرنانديش – جونسالو راموش.

القنوات الناقلة في مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

سيتم نقل مباراة المغرب ضد البرتغال والتي مقرر لعبها في العاشر من ديسمبر عام 2022، عبر قنوات بي ان سبورت حيث هي الوحيدة الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، وفي حالة سؤال هل قناة بي ان سبورت المفتوحة تذيع مباراة المغرب والبرتغال، الإجابة لن تذيع القناة المباراة لأن التلفزيون المغربي يقوم بنقل جميع مباريات المنتخب المغربي عبر قنواته الرسمية.

مشوار المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022 ؟

تأهل منتخب المغرب إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم، حيث تصدر مجموعته بعد تعادله مع المنتخب الكرواتي بدون أهداف، وفاز المغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين، وفاز المغرب على كندا بنتيجة هدفين لهدف، أما في مباريات دور الـ16 لعب ضد المنتخب الإسباني وفاز بركلات الترجيح.

مشوار منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم قطر 2022 ؟

في دور المجموعات تأهل البرتغال بسهولة حيث فاز على منتخب غانا بنتيجة 3/2، وفاز على منتخب أوروجواي بنتيجة 2/0 وخسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2/1 وفي مباراة دور الـ16 انتصر على منتخب سويسرا بنتيجة 6/1 وهي أكبر نتيجة تحققت في بطولة كأس العالم قطر 2022.