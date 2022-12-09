موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب والبرتغال في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم نسخة عام 2022م والتي ينتظرها كل أبناء الوطن العربي ويترقبونها بشغف نظرًا إلى أن المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي لا يزال ينافس على البطولة بعد أن تمكن من الصعود إلى دور ربع النهائي بعد التغلب على المنتخب الإسباني بركات الجزاء الترجيحية ، وفي هذا المقال اليوم عبر ثقفي ؛ سوف نتعرف معًا على موعد مباراة المغرب البرتغال والقنوات الناقلة أيضًا بالتفصيل.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

[السبت 10/12/2022م]، سوف تقام مباراة المغرب والبرتغال ضمن مباريات ربع النهائي بكأس العالم 2022 في يوم السبت الموافق 10 ديسمبر من عام 2022م، وذلك في تمام الساعة الخامسة 6.00 م بتوقيت قطر والسعودية، والسابعة مساءً 7.00 م بتوقيت الإمارات، والساعة 5.00 م بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً 4.00 م بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر. وسوف يلتقي الفريقين على ملعب ستاد الثمامة الذي يقع على بعد 12 كيلو متر من مركز الدوحة من الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم بقطر

قد قام المنتخب المغربي بشراء حق بث المباريات الخاصة به في كأس العالم بقطر ، ولذلك ؛ فسوف يتم نقل المباراة على التليفزيون الرسمي المغربي مجانًا ، وإلى جانب ذلك فسوف يتم بث المباراة أيضًا على الراعي الرسم والناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط، وهي:

بي إن سبورتس إتش دي ثري ماكس BeIN Sports HD 3 max.

قناة بين سبورتس إتش دي ون ماكس BeIN sports HD 1 max، بالتردد التالي: القمر الصناعي: نايل سات NileSat التردد: 12604 نوع الاستقطاب: أفقي Horizontal. معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما سوف يتم نقل المباراة أيضًا كما هو الحال في كل مباريات الفرق العربية بالبطولة على قناة الكأس القطرية Alkass Extra one HD بالتردد التالي: القمر الصناعي: نايل سات NileSat التردد: 11919 الاستقطاب: أفقي Horizontal. معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4



ومن المنتظر أن يقود منتخب المغرب في هذه المباراة أيضًا اللاعب أشرف حكيمي قائد الفريق مع نفس تشكيل الفريق تقريبًا الذي خاض به المنتخب مباراة إسبانيا ، ولا صوت يعلو الآن فوق التحضير والتجهيز لهذه المباراة المرتقبة من قبل الفريق المغربي التي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى الفوز بها ، من أجل ؛ الوصول إلى الدور نصف النهائي واستكمال الإنجازات التي لم يتمكن من تحقيقها أي منتخب عربي في هذه البطولة العالمية من قبل.