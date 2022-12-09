موعد مباراة المغرب ضد البرتغال ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة المغرب ضد البرتغال ربع نهائي كأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد الثمامة مسرحاً لإقامة واحدة من مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حالياً في قطر حيث سيستضيف هذا الملعب مباراة المغرب ضد البرتغال مساء يوم السبت الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في مباراة ينتظرها عشاق المنتخب المغربي من كافة الدول العربية.

وكان المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني وليد الركراكي قد تمكن من العبور إلى دور ربع النهائي عقب الفوز على المنتخب الاسباني بركلات الترجيح في مباراة دور الستة عشر من مونديال كأس العالم 2022.

مباراة المغرب ضد البرتغال

واستطاع المنتخب المغربي أن يتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أن تصدر المجموعة الخامسة، والتي كانت تضم كل من: كرواتيا، وبلجيكا وكندا، حيث فاز منتخب المغرب في مبارتين أمام كل من: بلجيكا، وكندا، وتعادل مع المنتخب الكرواتي بدون أهداف، ليكون بذلك منتخب أسود أطلس قد وصلوا إلى دور الستة عشر من كأس العالم كمتصدر للمجموعة.

على الجانب الآخر فإن المنتخب البرتغالي قد تمكن من العبور إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 بعد أن تصدر المجموعة السادسة، منتخب البرتغال تمكن من الفوز في دوري المجموعات على كل من: غانا، وأوروغواي، إلا أنه قد تلقى الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ليحصد المنتخب البرتغالي ست نقاط خلال مشواره في دوري المجموعات.

وفي دور الستة عشر نجح المنتخب البرتغالي من تحقيق فوز كبير على نظيره السويسري بستة أهداف لهدف، في مباراة شارك فيها قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل، ليضرب بذلك المنتخب البرتغالي موعداً مع نظيره المغربي في دور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وقد تقرر أن تقام مباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم 2022 مساء يوم السبت العاشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

هذا ومن المقرر أن تقوم قناة المغربية الرياضية الأرضية بنقل أحداث مباراة المغرب ضد البرتغال في دور ربع النهائي من كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة.