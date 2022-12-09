موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ينتظر الملايين من عُشّاق كرة القدم في الوطن العربي موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022م، سيما أن مُنتخب المغرب يواصل مشواره بقوة في هذه النسخة من البطولة التي تقام في دولة قطر، إذ تغلب على المنتخب الإسباني بثلاثة دون مقابل عن طريق ركلات الترجيح، بينما تغلب المنتخب البرتغالي على سويسرا في ثمن النّهائي بخمسة أهداف مُقابل هدفٍ واحد.

وأصبح منتخب المغرب لكرة القدم أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، ورابع منتخب إفريقي بعد السّنغال والكاميرون وغانا، عقب فوزه على المنتخب الإسباني، وإذا فاز على المنتخب البرتغالي سيدخل التاريخ باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يصل لدور قبل نهائي كأس العالم.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

ويأتي موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022م، بعد أن التقى المنتخبان مرتين من قبل في منافسات كأس العالم وذلك في نسخة 1986م، ونسخة 2018م، إذ فاز مُنتخب المغرب على البُرتغال في المواجهة الأولى بثلاثة أهدافٍ مُقابل هدف واحد، وحقق منتخب البرتغال فوزه في المباراة الأخيرة بهدف دون مُقابل.

ويحل موعد المباراة بين الفريقين في نسخة 2022م، يوم السبت 10 من ديسمبر الجاري، على استاد الثمامة، وذلك في تمام السّاعة السّادسة بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين، والخامسة بتوقيت مصر والسودان والأردن، والرابعة بتوقيت الجزائر وتونس، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثالثة عصرًا بتوقيت لشبونة في البرتغال.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسعودية في مونديال قطر 2022

وتُذاع مُباراة البرتغال والسعودية في مونديال قطر 2022م، على شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports التي تلتزم بنقل جميع مباريات الدول العربية على قناتها المفتوحة bein Sports HD ضمن مباريات مونديال 2022، بالإضافة إلى نقل قنوات الكأس إكسترا لهذه المباراة.

وبالنسبة لتردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات، فهو 11054، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، أما معامل تصحيح الخطأ: 3/4، كما أن تردد القناة على القمر الصّناعي عرب سات، هو: 12254، والاستقطاب: رأسي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.