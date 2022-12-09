انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم .. شوف الماتش على هذه المحطات المفتوحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد من متابعي مونديال قطر 2022،داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باستخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم التي تقام في الدوحة حتي 18 ديسمبر الجاري.ويلتقي منتخب البرازيل بنظيره منتخب كرواتيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، على أرضية معلب المدينة التعليمية في تمام الساعة الخامسة مساءً مساءُ بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يسعي لاعبو السامبا في الفوز بالمباراة والصعود لنصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم :