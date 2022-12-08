انت الان تتابع خبر فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي.. مرتضى منصور يزيح الستار عن تفاصيلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالإعلان عن فسخ التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المغربي زكريا الوردي بالتراضي، والتأكيد على أن هذا الفسخ حدث بناءاً على رغبة اللاعب في الرحيل عن الأبيض.وتحدث مرتضى منصور في فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، إن اللاعب سيرد مقدم التعاقد الذي دفعة نادي الزمالك، بغرض الرحيل عن الفريق، وقال “نشكر زكريا الوردي على الفترة التي قضاها معنا، وسوف يتم تكريمه لأنه لاعب محترم ولم يفتعل أية مشاكل، وسوف يرد مقدم العقد، وفسخ التعاقد سيكون بالتراضي”.

رسالة مرتضى منصور لجمهور الزمالك

وحرص رئيس الزمالك على توجيه رسالة لجمهور النادي، قائلاً “أقول لجمهور الزمالك متزعلوش بقى لما تشوفوا اللاعب دا بيكسر الدنيا مع الفريق اللي هيروحه، وأنتم السبب في رحيل اللاعب”، مضيفا: “أي خطأ قد يحدث من أي لاعب وهو أمر وارد لكن هناك من يبحث عن تلك المواقف لتدمير اللاعبين”.