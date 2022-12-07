المرشح الأول للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 ونظيره وصيف كأس العالم 2018 ستجمعهما مباراة في غاية القوة خلال دور ربع النهائي بكأس العالم 2022، وبناء على ذلك يتم طرح موعد مباراة البرازيل وكرواتيا والقنوات الناقلة المفتوحة لعرض هذه المباراة، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل خلال عرضنا لهذا المقال.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا والقنوات الناقلة

تعتبر تلك المباراة من أضعف المباريات من حيث مستوى التنافسية ما بين المنتخبين خلال دور ربع النهائي، نظرًا لفارق المستوى الكبير الذي يصب في مصلحة البرازيل سواء فنيًا أو تاريخيًا، لكن كرة القدم لا تعترف بكل هذه الأمور، وإليكم أبرز التفاصيل عن تلك المباراة بالصورة الآتية:

ستقام مباراة البرازيل وكرواتيا في دور ربع النهائي على استاد المدينة التعليمية، وذلك في يوم الجمعة الموافق 9/12/2022 في تمام الساعة 5:00م.

فمنتخب البرازيل أقوى المنتخبات على مستوى البطولة حتى الآن من حيث المستوى الفني للاعبين، فقد حظي على صدارة مجموعته، مع فوزه الكبير على منتخب كوريا الجنوبية في دور ال16 بنتيجة 4/1.

بينما نجد أن مستوى كرواتيا بهذه النسخة الحالية مقارنة بنسخة 2018 تعتبر أضعف فنيًا، حيث حظيت على المركز الثاني من مجموعتها، فمنتخب المغرب قد خطف الصدارة منها، وبعدها قد حققت فوزًا مثيرًا وصعبًا بركلات الجزاء في دور ال16 على منتخب اليابان.

والجدير بالذكر أن منتخب البرازيل من أعرق المنتخبات التي لديها انجازات بكأس العالم، حيث حقق اللقب 5 مرات، وكانت آخر مرة سنة 2022.

بينما نجد أن منتخب كرواتيا لم يحقق اللقب، فكان أكبر انجاز لديه، هو الوصول إلى نهائي كأس العالم الماضي 2018، والخسارة أمام فرنسا.

فالنسبة الاحصائية لفوز المنتخبين تذهب لصالح البرازيل، 70% لصالح البرازيل، و30% لكرواتيا.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة البرازيل وكرواتيا

إليكم أبرز المعلومات التي تخص أهم القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المباراة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

قناة IRIB

القمر الصناعي: التركي.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:H.

قناة das erste

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 11541.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب:V.

وفي النهاية نكون قد تطرقنا لكم أهم المعلومات التي تدور حول موعد مباراة البرازيل وكرواتيا والقنوات الناقلة، حيث عرضنا أبرز الاحصاءات عن هذه المباراة، والفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين.