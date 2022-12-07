هناك انتظار وترقب من جانب عشاق كرة القدم لمباراة الأرجنتين وهولندا خلال منافسات ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، نظرًا لاقتراب مستوى الفريقين بشكل كبير، مع العلم أن هذه المباراة من الممكن أن تكون آخر مباراة للأسطورة ميسي في كأس العالم في حال خسارة الأرجنتين، وبناء على ذلك يتم طرح موعد مباراة الأرجنتين وهولندا والقنوات الناقلة داخل عمليات البحث بشكل لافت للنظر.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا والقنوات الناقلة

إن آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين في كأس العالم، كانت في نسخة 2014 والتي أقيمت في البرازيل، والتي كانت في إطار منافسات نصف النهائي، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الجزاء، فدائمًا ما تحمله تلك المباراة من مستوى تنافسية كبير، وإليكم أبرز التفاصيل عنها بالشكل الآتي:

سيستضيف استاد لوسيل مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع النهائي يوم الجمعة الموافق 9/12/2022، وذلك في تمام الساعة 9:00م.

منتخب هولندا قد كان صاحب الصدارة في المجموعة الأولى، وبعدها اجتاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في دور ال16 بكل سهولة، وذلك بنتيجة 3/1.

كما نجد أن منتخب الأرجنتين على الرغم من البداية المتعثرة مع السعودية إلا أنه قد عاد مرة أخرى لصدارة المجموعة الثالثة، وبعدها واجه منتخب استراليا بنتيجة 2/1، وقد شهدت هذه المباراة تألق واضح لميسي.

ومن أهم انجازات الأرجنتين بكأس العالم، هي تحقيقه للقب مرتين في سنة 1978، وسنة 1986، فالبطولة غائبة عن المنتخب من سنوات، وآخر انجاز كانت الوصافة بكأس العالم 2014.

بينما نجد أن منتخب هولندا لم يحظى بلقب كأس العالم تمامًا، فآخر انجاز لهذا المنتخب كان في 2010 والحصول على وصافة تلك البطولة والخسارة أمام المنتخب الاسباني.

والنسبة الاحصائية لفوز المنتخبين تقدر بحوالي 50% لكل منتخب، نظرًا لاقتراب مستواهما الفني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا

إليكم أبرز القنوات المفتوحة التي تنقل تلك المباراة مع بيانات ترددها بالشكل الآتي:

قناة TVT

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا.

قناة RVR

التردد: 12736.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 5000.

القمر الصناعي: استرا 4 شرقًا.

إلى هنا نكون قد تطرقنا معًا بالتفصيل موعد مباراة الأرجنتين وهولندا والقنوات الناقلة المفتوحة، ومن المنتظر أن هذه المباراة ستحمل كم من الحماس والتنافسية، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب خبراء التحليل، فالفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة كرواتيا والبرازيل.