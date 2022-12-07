نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة المغرب وإسبانيا ثمن نهائي مونديال قطر 2022 (إنجاز مميز لفخر العرب!) في المقال التالي

عمر شويل - جدة على خير، يسدل الستار مساء غدٍ الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، على مباريات دور الـ16 عشر من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث مباراة المغرب وإسبانيا، المقامة على ملعب ستاد المدينة التعليمية Education City Stadium في مدينة الريان القطرية، والتي تجمع ممثل العرب والقارة الأفريقية الأخير، مع بطل مونديال جنوب أفريقيا 2010، واللذين ذكريات مواجهة نارية في النسخة الأخيرة من المونديال، كاد أسود الأطلسي أن ينفذوا منها نحو دور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخهم، لولا هدف قاتل +90، حرم العرب والأفارقة حينها من مقعد “مستحق” في دور ثمن النهائي.

على كل الأحوال، سنقدم لكم في التغطية المقبلة جميع الأخبار والمستجدات والكواليس عن موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقنوات الناقلة، إلى جانب مشوار المنتخبين ونتائجهما في نهائيات كأس العالم بالنسخة الثانية والعشرون، إضافة إلى تاريخ مواجهات المغرب وإسبانيا.

قبل كل شيء، نعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم، وأبرز تفاصيلها ونتائجها “UDPATED”:

استاد المدينة التعليمية - الساعة 17:00 مساءاً - الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

المغرب 0 - 0

VS 120’ انتهى اللقاء بعد ضربات الجزاء

أسبانيا 66’ Ez Abde -> تبديل أول 82’ عبد الحميد صابيري -> تبديل ثاني 82’ W. Cheddira -> تبديل ثالث 82’ يحيى عطية الله -> تبديل رابع 84’ جواد الياميق -> تبديل خامس 90’ R. Saiss -> كارت أصفر 120’ B. Benoun -> تبديل سادس 121’ عبد الحميد صابيري -> هدف من ضربة جزاء 122’ حكيم زياش -> هدف من ضربة جزاء 123’ B. Benoun -> 63’ A. Morata -> تبديل أول 63’ C. Soler -> تبديل ثاني 75’ N. Williams -> تبديل ثالث 77’ A. Laporte -> كارت أصفر 98’ A. Fati -> تبديل رابع 98’ A. Balde -> تبديل خامس 118’ P. Sarabia -> تبديل سادس 121’ P. Sarabia -> 122’ C. Soler -> 123’ S. Busquets ->

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

البرتغال 6 - 1

VS انتهى اللقاء

سويسرا 17’ G. Ramos -> هدف 33’ Pepe -> هدف 51’ G. Ramos -> هدف 55’ R. Guerreiro -> هدف 67’ G. Ramos -> هدف 73’ R. Horta -> تبديل أول 73’ Vitinha -> تبديل ثاني 73’ كريستيانو رونالدو -> تبديل ثالث 81’ R. Neves -> تبديل رابع 87’ R. Leao -> تبديل خامس 92’ R. Leao -> هدف 43’ F. Schar -> كارت أصفر 46’ E. Comert -> تبديل أول 54’ D. Zakaria -> تبديل ثاني 54’ H. Seferovic -> تبديل ثالث 58’ M. Akanji -> هدف 59’ E. Comert -> كارت أصفر 66’ N. Okafor -> تبديل رابع 89’ A. Jashari -> تبديل خامس

*جميع المباريات بتوقيت القاهرة (GMT+3)

* للحصول على تفاصيل المباراة كاملة + ملخص الأهداف، فضلًا مرر إلى الأسفل…

مباراة المغرب وإسبانيا

إلى اليوم الرابع والأخير من دور 1/8 النهائي من منافسات FIFA World Cup Qatar 2022، حيث اللقاء الافتتاحي الذي جمع منتخبا إسبانيا والمغرب.

إذ يستضيف ستاد المدينة التعليمية، أحداث المباراة 55 من المونديال القطري، والذي سبق واحتضن 6 مواجهات في الدور الأول، يأتي على رأسها لقاء السعودية أمام بولندا، والذي كان السبب الأبرز في خروج الصقور من البطولة.

كما احتضن الملعب الذي يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، قمة عربية أخرى جمعت تونس ضد فرنسا، والتي قدم خلالها نسور قرطاج ملحمة تاريخية.

أما عن دور الـ16 من المونديال، والذي انطلقت أولى مباريات أول أمس السبت، فلم تشهد أي مفاجآت:

بالعودة إلى لقاء الغد، والذي يدخله منتخب المغرب الأول لكرة القدم، منتشيًا بسلسلة نتائجه المبهرة في دور المجموعات.

والذي تكلل بتصدره للمجموعة السادسة F، بعد أن تمكن من جمع 7 نقاط وصافي (3) أهداف.

ليخرج أسود الأطلسي من الدور الأول، بلا هزيمة، على غرار منتخبا هولندا وإنجلترا، متصدري المجموعتين الأولى والثانية على الترتيب بنفس رصيد النقاط.

وفي مشواره بالنسخة الجديدة من كأس العالم، خرج المغاربة بتعادل سلبي من أمام كرواتيا في الجولة الأولى، قبل أن يصعق ثالث مونديال روسيا 2018 “بلجيكا” بثنائية، قبل أن يلحق الهزيمة الثالثة بالمنتخب الكندي “حصالة المجموعة” في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أما على المستوى التاريخي، فيعد بلوغ المنتخب المغربي – المصنف رقم 23 عالميًا وفق لـFIFA في أغسطس الماضي – دور ثمن النهائي، نسخة مكررة من إنجازه في مونديال المكسيك 1986، قبل أن يخرج بهدف الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس Lothar Matthaus في الدقيقة 86.

من جهة أخرى، يخوض منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، رحلة للتعويض عن إخفاقات أو إن شئنا الدقة، الاهتزاز في آخر مباراتين له بالدور الأول.

حيثما تلقى الإسبان الخسارة “المثيرة للجدل” من أمام اليابان في الجولة الثالثة، بعد التعادل الصعب مع الماكينات الألمانية.

وكأن فوز الماتادور على الكوستاريكيين بأكبر نتيجة في المونديال الجديد بنتيجة (7-0)، تحولت لما يشبه اللعنة!.

ليحل بعدها الفريق المصنف السادس عالميًا، وصيفًا لـ الساموراي في المجموعة الخامسة E، برصيد 4 نقاط وصافي (6) أهداف.

على الصعيد التاريخي، تمكن المنتخب الإسباني خلال 15 مشاركة سابقة في نهائيات كأس العالم، من حصد لقب وحيد على حساب هولندا، في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بعد الفوز بهدف “الرسام” الكتالوني أندريس إنييستا Andres Iniesta.

عمومًا، ترجح التوقعات الأولية المتداولة على نطاق واسع، احتمالية انتصار إسبانيا بنسبة 60%، مقابل 15% لصالح فوز المغرب بنتيجة المواجهة، و25% للتعادل.

الآن نعرض لكم جدول ترتيب المجموعات الثمانية في مونديال قطر 2022 بعد انتهاء الدور الأول:

وهذه قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 والأخرى المغادرة للبطولة:

وإليكم الطريق إلى نهائي كأس العالم بعد انقضاء مباريات اليوم الثاني في مرحلة ثمن النهائي:

جدير بالذكر، أنه وفي إطار لقاءات اليوم الأخير من دور ما قبل ربع نهائي المونديال، فسيستضيف غدًا الثلاثاء ملعب ستاد لوسيل Lusail Stadium “محتضن النهائي الكبير” في مدينة لوسيل القطرية، مواجهة هامة وقوية أخرى، تتمثل في مباراة البرتغال وسويسرا.

* ترقبوا معنا، النقل الحي والمباشر لأحداث المواجهتين بإذن الله، مع تغطية شاملة وملخص ونتيجة وأهداف المباراتين.

تاريخ مواجهات المغرب وإسبانيا

عن المواجهات التاريخية التي جمعت الجارين Morocco vs Spain، فقد رصدنا في “ثقفني” إجمالي 3 لقاءات.

المواجهات المغربية الإسبانية، جاءت في إطار متقارب، حيث شملت لقاءين في الملحق المؤهل إلى مونديال تشيلي 1962، ومواجهة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

في ملحق تصفيات كأس العالم 1962، فازت إسبانيا على المغرب ذهابًا بهدف، ثم إيابًا بنتيجة (3-2).

أما في المونديال الروسي، فتعادل أسود الأطلسي إيجابيًا مع الإسبان (2-2)، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، بهدف من اياغو اسباس Iago Aspas مهاجم إشبيلية وليفربول السابق.

ليكون لقاء الثلاثاء، هو المواجهة الرسمية الثالثة تاريخيًا التي تجمع إسبانيا ضد المغرب.

تشكيل مباراة إسبانيا والمغرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني “الكتالوني” لويس انريكي Luis Enrique عن تشكيل الماتادور في مواجهة المغرب.

وذلك في أولى مباريات اليوم الأخير من دور ال16 في نهائيات كأس العالم 2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لـ”لاروخا” ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية للمنتخب المغربي وعلى رأسها المدرب الوطني “المجتهد” وليد الركراكي Walid Regragui عن تشكيل أسود الأطلسي ضد “المستعمر” الإسباني “سابقًا”.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء “فخر العرب” شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الخامسة والخمسون في كأس العالم fifa قطر 2022، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات وعمان والكويت، السادسة (6:00 م) بتوقيت قطر والسعودية والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وليبيا وقبرص ورومانيا وفلسطين والسودان، الرابعة (4:00 م) بتوقيت إسبانيا والمغرب وفرنسا وتونس وهولندا وإيطاليا والجزائر وألمانيا، الثالثة (3:00 م) بالتوقيت الإنجليزي والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة المغرب وإسبانيا، فقد أعلن اتحاد كرة القدم الدولي (FIFA) إسناد المهمة إلى الحكم الدولي الأرجنتيني فيرناندو رباليني Fernando Andres Rapallini.

وسبق للحكم الأرجنتيني (44 عامًا) أن أدار مواجهة كرواتيا أمام المغرب في الدور الأول بالمونديال الجاري.

كما قاد رباليني أيضًا لقاء صربيا وسويسرا (2-3) في الجولة الثالثة عن المجموعة G.

عربيًا، تولى الحكم الأرجنتيني كذلك التحكيم في مباراة الاتحاد والخليج، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وحول القنوات الناقلة للحدث، فستكون بالطبع شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 3 Max و beIN Sports HD 5 Max، إلى جانب beIN 4K HDR، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect و TOD App – beIN SPORTS.

علاوة على قنوات الكأس القطرية عبر فضائيتي Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

ويمكن استقبال ترددات قنوات الكأس القطرية من خلال إدخال القيم التالية:

إضافة إلى القناة المغربية الرياضية الثالثة الأرضية Arryadia TNT HD.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق المغرب وإسبانيا فسيكون المعلق الرياضي المغربي جواد بدة على قنوات بي إن سبورت، والمغربي الآخر هشام فرج على الرياضية المغربية.

بالإضافة إلى المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي على الكأس إكسترا الأولى.

****

تغطية حصرية LIVE.. ملخص أهداف ونتيجة مباراة المغرب وإسبانيا

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة ESP vs MAR.

وذلك في مستهل مباريات اليوم الختامي عن مرحلة دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المواجهة المرتقبة لكل العرب.

علاوة على ملخص نتيجة و أهداف مباراة المغرب ضد إسبانيا، فقط وحصريًا من خلال موقعكم المتميز “ثقفني”.

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار من أجل الحصول على كل جديد بإذن الله.

انطلاقة اللقاء،، والكرة في البداية مع المنتخب الإسباني،،

الدقيقة 1: حمى البداية بضغط من جانب الماتدور، وخطأ أول على المنتخب المغربي بتدخل من حكيم زياش مع جوردي ألبا في منتصف الملعب.

تهدئة للعب من جانب الإسبان حاليًا، وأول قطع للكرة من جانب كتيبة وليد الركراكي، وإلى رمية جانبية على أشرف حكيمي.

2 دقيقة: حكم اللقاء يستدعي حكيم زياش وجوردي ألبا تعليقًا على الخطأ السابق.

عودة الكرة مع المنتخب الإسباني المستحوذ على مجريات اللعب في بداية المواجهة.

رمية تماس إسبانية بعد تدخل قوي من سفيان بوفال في منتصف ملعب فخر العرب.

الدقيقة 3: مازال بطل مونديال جنوب أفريقيا 2010، يبحث عن ثغرة تقوده نحو مرمى ياسين بونو.

ارتباكة قليلة في دفاعات المنتخب المغربي الآن، وإلى رمية جانبية جديدة للماتادور.

4 دقائق: استحواذ متواصل من جهة المنتخب الإسباني، وحصار نسبي للمغاربة في منتصف ملعبهم.

إذن مع أولى انطلاقة للأسود، ومرور بعد تمريرة إلى حكيم زياش، لكن تطول من الأخير في الجهة اليسرى من دفاع الإسبان.

مرور خمس دقائق أولى في اللقاء، والتعادل السلبي (0-0) حاضرًا.

12 دقيقة: تمريرة خطيرة من الدفاع المغربي إلى ياسين بونو، الذي يراوغ ماركو أسينسيو بشكل خطير، ثم إبعاد في الأخير.

الاستحواذ حاليًا 75% لصالح المنتخب الإسباني مقابل 11% للمغاربة، والكرة في وسط الملعب بنسبة 14%.

الدقيقة 13: خطأ جديد لصالح سفيان أمرابط في وسط الملعب المغربي.

14 دقيقة: انطلاقة مغربية الآن، وعرضية من مزراوي في الجانب الأيمن لدفاع الإسبان، يخرج ويمسك حارس الأخير، بعد تدخل طفيف من يوسف النصيري.

15 دقيقة: إذن ربع ساعة أولى مرت من المواجهة، ولا تزال نتيجة مباراة إسبانيا ضد المغرب هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 16: ضغط إسباني، وخطأ في التمرير من سفيان بوفال، ولكن المغاربة يتحصلون في الأخير على رمية تماس في الجهة اليمنى من دفاع ممثل العرب.

17 دقيقة: حاليًا فرص الفوز في اللقاء هي 54% لصالح الإسبان مقابل 17% للمنتخب المغربي، و29% للتعادل.

الدقيقة 18: مازالت زمام الأمور والاستحواذ مع الماتادور والخطورة لـ أسود الأطلسي.

لا يزال الحذر مسيطر بشكل كبير على المنتخبين في الاندفاع نحو الهجوم، وتلك هي طبيعة الأدواء الإقصائية بالتاكيد.

عرضية إسبانية قوية تمر من الجميع من الجانب الأيسر لدفاع المنتخب المغربي.

19 دقيقة: التحامات عديدة وأخطاء متكررة من الجانبين، أغلبها يفوز بها المنتخب العربي المغربي.

20 دقيقة: ثلث ساعة لعب حتى الآن، ولا تزال الخطورة غائبة، وعليه تكون نتيجة مباراة إسبانيا مع المغرب هي التعادل السلبي بدون أهداف.

خطأ جديد لصالح أسود الأطلسي على حدود منطقة جزاء الإسبان، يلعبها حكيم زياش إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يبعدها لاعبو الماتادور.

21 دقيقة: مرور رائع من سفيان بوفال بعد مراوغة خادعة، ثم عرضية تمر من الجميع، وإلى رمية جانبية للمنتخب الإسباني في الجهة اليسرى من الدفاع.

الدقيقة 22: حاليًا المنتخب المغربي ممسك بزمام المباراة ويواصل التمرير داخل منتصف ملعب إسبانيا، وإلى رمية جانبية مع أشرف حكيمي.

23 دقيقة: عودة الكرة مع المنتخب الإسباني، ولكن تقطع سريعًا، بعدها يسقط سفيان بوفال بعد قوس وسط ملعب الماتادور بعد خطأ على سيرجيو بوسكيتس.

من المميز في قمة الليلة، هو المدربين الوطنيين لمنتخبي إسبانيا والمغرب.

الدقيقة 24: أووووووه، فرصة إسبانية في غاية الخطورة، بعد خطأ كارثي من ياسين بونو في التمرير، تقطع من على حدود منطقة الجزاء، ثم عرضية، فتسديدة ترتطم في العارضة الأفقية، قبل أن ترتد بتسديدة أخرى يمنعها سفيان أمرابط من دخول الشباك، بعدها يطلق الحكم صافرته لاحتساب خطأ وتسلل على الإسبان.

الدقيقة 26: فرصة خطيرة أخرى للمنتخب الإسباني، بتمريرة بينية طولية وصلت إلى ماركو أسينسيو، تنتهي بتسديدة من نجم ريال مدريد، في الشباك الخارجية اليمنى لمرمى الحارس ياسين بونو.

مرور أكثر من منتصف الشوط الأول، ولا يزال التعادل السلبي يحكم مباراة المغرب ضد إسبانيا (0-0).

الدقيقة 28: سيطرة واستحواذ بطول الملعب وعرضه، وبدأت ملامح الشراسة والخطورة تتضح في هجمات الإسبان.

لكن الخطورة الحقيقية، تكمن في تعامل الحارس المحترف ياسين بونو مع الفرص الإسبانية، التي تكتسب حطورة من جراء أخطاء حارس إشبيلية الإسباني.

29 دقيقة: انطلاقة وفرصة مغربية بتمريرة من وسط الملعب، ولكن تطول على يوسف النصيري، فلا تجد إلا الحارس الإسباني.

عمومًا نصف ساعة مرت من أحداث اللقاء، والنتيجة كما هي تعادل سلبي (0-0) بين إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

خطأ لمصلحة يوسف النصيري في منتصف الملعب، واحتجاج من خارج الخطوط مع لويس إنريكي مدرب إسبانيا، بعد خطأ آخر مع أسينسيو على مزراوي في وسط ملعب الأسود لم يحتسبه الحكم.

الدقيقة 32: رويدًا رويدًا يدخل المنتخب المغربي أجواء اللقاء، وإلى تسديدة من مزراوي من على حدود منطقة الجزاء، يمسك بها الحارس الإسباني أوناي سيمون قبل أن تتهادى أمام يوسف النصيري.

33 دقيقة: عرضية إسبانية خطيرة من الجهة اليسرى للدفاع المغربي، والأخير يشتتها.

الدقيقة 34: ضغط إسباني في هذه اللحظات على الدفاعات المغربية، والجماهير العربية تكتفي بصافرات الاستهجان.

35 دقيقة: المنتخب الإسباني يبحث عن فرصة أو ثغرة من أجل التسديد، والأسود ينجحون في التخلص من الضغط، بعد خطأ من جافي على عز الدين أوناهي على خط منطقة جزاء المغرب.

أقل من 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، النتيجة الحالية (0-0).

37 دقيقة: انطلاقة إسبانية جديدة، وضغط على المغاربة في الوقت الحالي، ولكن دفاع أسود الأطلسي يواصل الصمود.

الدقيقة 38: تمريرة رائعة من أشرف حكيمي إلى المنطلق حكيم زياش، لكن لا يلحق بها الأخير، والكرة إلى رمية جانبية في الجهة اليسرى من دفاع الإسبان.

39 دقيقة: عرضية مغربية من الجهة اليسرى أرضية، يبعدها دفاع المغرب، قبل انطلاق في مرتدة سريعة، تقطع في وسط الملعب الآن.

40 دقيقة: تمريرة بينية إسبانية خطيرة، ولكن أشرف حكيمي يتدخل ويضغط ليوصل الكرة في الأخيرة إلى خارج الملعب، وركلة مرمى للمنتخب المغربي.

أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، ونتيجة مباراة المغرب ضد إسبانيا هي التعادل السلبي (0-0).

خطأ آخر على جافي بعد تدخل مع سفيان بوفال في وسط الملعب، وتحذير أخير قبل الإنذار من حكم اللقاء.

الدقيقة 42: عرضية مغربية خطيرة من داخل منطقة جزاء الماتادور عن طريق سفيان بوفال، يقابلها نايف أكرد برأسية والكرة تخرج أعلى مرمى الإسبان بقليل.

43 دقيقة: فرصة أخرى خطيرة للمغرب، بعرضية يستقبها حكيم زياش برأسية عند القائم الأيسر لمرمى الحارس الإسباني، ولكن الدفاع يتدخل قبل أن تصل إلى يوسف نصيري.

الدقيقة 44: تمريرة بينية خطيرة للمنتخب الإسباني، ينجح نايف أكرد في التخلص منها إلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع المغاربة.

عرضية إسبانية جديدة من على حدود منطقة الجزاء، والكرة تخرج إلى ركلة مرمى في الأخير.

دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، والنتيجة ما تزال التعادل السلبي (0-0).

صافرة نهاية الشوط الأول بعد فرصة إسبانية بعرضية قصيرة، يبعدها يوسف النصيري في الأخير.

نتيجة مباراة إسبانيا ضد المغرب الحالية هي التعادل (0-0).

إليكم الإحصائيات:

****

نهاية اللقاء بفوز الأسود المغربية بنتيجة (3-0) بركلات الترجيح.

سجل ثلاثية أسود الأطلسي كلًا من عبدالحميد صابري وحكيم زيياش وأشرف حكيمي “الركلة الأخيرة”، فيما أهدر بدر بانون.

رقصة أشرف حكيمي احتفالًا بتسديدة الفوز على الإسبان:

بينما أهدر ركلات الماتادور الثلاث على الترتيب كلًا من بابلو سارابيا وكارلوس سولر إضافة إلى القائد سيرجيو بوسكيتش.

وعقب انطلاق صافرة النهاية، أعلن عن تتويج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا عقب تصديه لركلات المنتخب الإسباني الثلاث.

ليكون بذلك أول حارس عربي يتمكن من التصدي لركلتي ترجيح في تاريخ نهائيات كأس العالم، مكررًا ما فعله دومينيك ليفاكوفيتش Dominik Livakovic حارس مرمى نادي دينامو زغرب والمنتخب الكرواتي أمام اليابان أمس.

أيضًا أصبح وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده إلى دور ربع النهائي في المونديال:

إليكم إحصائيات المواجهة كاملة: