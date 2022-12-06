انت الان تتابع خبر موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 6ديسمبر 2022، منتخب المغرب الأول مع منتخب إسبانيا على أرضية ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم فيفا قطر يرغب حكيم زياش وفاقه من أسود الأطلس في تحقيق مفاجأة اليوم عن طريق إقصاء منتخب إسبانيا والفوز عليه في موقعة اليوم

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022:

تقام مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءُ بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022: تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة

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