انت الان تتابع خبر موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الجمعة الموافق 2ديسمبر 2022، منتخب البرازيل الأول مع منتخب الكاميرون على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة السابعة منتخبات كلا من البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، حيث أنه من المقرر أن يلتقي صربيا وسويسرا في نفس التوقيت اليوم على أرضية ملعب 974

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022: