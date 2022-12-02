الرياضة

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الجمعة الموافق 2ديسمبر  2022، منتخب البرازيل الأول مع منتخب الكاميرون على  أرضية ملعب  لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة السابعة منتخبات كلا من البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، حيث أنه من المقرر أن يلتقي صربيا وسويسرا  في نفس التوقيت اليوم على أرضية ملعب  974

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022:

تقام مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً مساءُ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة  البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022:

تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD  وbeIN Sports HD 2 Max  وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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