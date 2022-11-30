انت الان تتابع خبر موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، منتخب السعودية الأول مع منتخب المكسيك على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث أنه من المقرر أن يلتقي الأرجنتين وبولندا في نفس التوقيت أيضاً على أرضية ملعب 974
موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022:
تقام مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022:
تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة