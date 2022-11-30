انت الان تتابع خبر موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، منتخب السعودية الأول مع منتخب المكسيك على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث أنه من المقرر أن يلتقي الأرجنتين وبولندا في نفس التوقيت أيضاً على أرضية ملعب 974

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022: