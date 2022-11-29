Metro this way .. أيقونة مونديال كأس العالم في قطر تعرف عليها

انت الان تتابع خبرMetro this way.. أيقونة مونديال كأس العالم في قطر تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - قامت قناة الفضائية العربية بتقديم تقرير عن Metro this way وهو المعروف برجل المترو، والايقونة الخاصة بمونديال قطر، وايضاً انتشرت له الكثير من الصور اثناء كأس العالم، والفيديو أكد الفيديو أنه شاب كيني ويعمل ضمن فريق المرشدين أثناء كأس العالم لإرشاد جميع المشجعين لمترو.

معلومات عن Metro this way

والعالم الكيني البسيط Metro this way لم يكن يعرف أن حياته سوف تنقلب من الجذور، وهذا بسبب ابتسامته وخفه ظله في يوميات عمله، وهو الشاب الذي يعرف باسم أبو بكر عباس وهو يعمل في مجال الإرشاد لجميع مشجعي المونديال في قطر داخل محطة المترو، وانتشرت له الكثير من الفيديوهات المميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.