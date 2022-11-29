مواعيد مباريات الجولة الثالثة في المونديال.. جولة الصعود لدور الـ16

انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة في المونديال.. جولة الصعود لدور الـ 16 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء ، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.وحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فستقام مباريات الجولة الثالثة من كل مجموعة من مجموعات كأس العالم، في نفس الوقت وذلك لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب في النتائج.

وضمنت منتخبات البرازيل، فرنسا والبرتغال الصعود لدور الـ16 بعد تصدر مجموعاتهم بعد الجولة الثانية، بينما غادرت قطر وكندا البطولة بشكل رسمي.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في المونديال

الثلاثاء 29 نوفمبر

الإكوادور : السنغال – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

قطر : هولندا – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

إيران : أمريكا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويلز : إنجلترا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 30 نوفمبر

أستراليا : الدنمارك – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

فرنسا : تونس – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

السعودية : المكسيك – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

بولندا : الأرجنتين – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الخميس 1 ديسمبر

كندا : المغرب – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

كرواتيا : بلجيكا – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

اليابان : إسبانيا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ألمانيا : كوستاريكا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الجمعة 2 ديسمبر

غانا : أوروجواي – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

كوريا الجنوبية : البرتغال – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الكاميرون : البرازيل – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

صربيا : سويسرا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.