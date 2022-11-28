نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة ثأرية!».. موعد مباراة البرتغال وأوروجواي كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسدل الستار اليوم الاثنين على مباريات اليوم الختامي عن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم fifa قطر 2022، حيث يستضيف الليلة ملعب ستاد لوسيل Lusail Stadium في مدينة لوسيل القطرية، أحداث مباراة البرتغال وأوروجواي، وهي المواجهة الثأرية منذ النسخة الأخيرة في مونديال روسيا 2018، كما أنها ستحدد بشكل كبير، شكل المتأهل عن المجموعة الثامنة H إلى دور الـ16 في المونديال الجديد، قبل الجولة الثالثة المصيرية، والتي تنطلق أولى مبارياتها غدًا الثلاثاء.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في التغطية التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة البرتغال وأوروجواي والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة المنتخبين ونتائجهما في النسخة 22 من نهائيات كأس العالم، وأيضًا تاريخ مواجهات البرتغال وأوروجواي.

قبل الدخول في التفاصيل، نعرض لكم أولًا تفاصيل مباريات اليوم كأس العالم كاملة محدثة باستمرار:

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS انتهى اللقاء

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال VS

لم تبدأ بعد

الأوروجواي

مباراة البرتغال وأوروجواي

إلى المباراة الـ32 والأخيرة عن الجولة الثانية من الدور الأول في بطولة FIFA World Cup Qatar 2022، والذي يجمع منتخبا أوروجواي والبرتغال.

حيثما يحتل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثامنة H، برصيد 3 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ نجاح برازيل أوروبا في العبور من الفخ الغاني الصعب في الجولة الأولى، بالفوز بنتيجة (3-2)، افتتحها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المطرود مؤخرًا من قلعة أولد ترافورد “مانشستر يونايتد“) بركلة جزاء “مثيرة للجدل.

من جهة أخرى، يأتي منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم في المرتبة الثالثة بالمجموعة، متقاسمًا رصيد النقاط (1 نقطة) وفارق الأهداف (0)، مع المنتخب الكوري الجنوبي صاحب المركز الثاني.

يأتي هذا، بعدما تعادل السماوي مع نمور آسيا “كوريا الجنوبية” سلبيًا في لقاء الجولة الأولى (0-0) من دور المجموعات.

عمومًا التوقعات المبدئية، تشير إلى احتمالية فوز المنتخب البرتغالي بنسبة 48%، مقابل 23% لانتصار المنتخب الأوروجوياني، و29% للتعادل.

على كل الأحوال، نستعرض فيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثامنة H قبل انطلاق مواجهات الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول في مونديال قطر 2022:

نشير إلى أنه، وفي إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022، سيحتضن الليل ملعب ستاد المدينة التعليمية Education City Stadium في مدينة الريان القطرية أحداث مباراة غانا وكوريا الجنوبية المرتقبة، والتي تسبق لقاء البرتغال ضد أوروغواي.

تاريخ مواجهات البرتغال وأوروجواي

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة بين Portugal vs Uruguay، فوفق ما طالعناه في “ثقفني”، جمعت الجانبين مواجهة رسمية واحدة.

حيثما لعبت البرتغال أمام أوروجواي في دور الـ16 من النسخة الأخيرة في مونديال روسيا 2018، ليتمكن الـ La Celeste من حسم اللقاء، بثنائية ادينسون كافاني Edinson Cavani “رجل المباراة” لاعب نادي فالنسيا الإسباني حاليًا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان سابقًا، مقابل هدف سجله كيبلير لافيران بيبي Kepler Laveran Pepe لاعب بورتو البرتغالي حاليًا وريال مدريد الإسباني في السابق.

بلغنا قبل قليل، أن منتخبا أوروجواي والبرتغال، التقيا قبل ذلك في مواجهتين أخريين.

الأولى كانت في كأس الاستقلال في ماراكانا بالبرازيل، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما الثانية فكانت في عام 1996، وانتهت باكتساح أوروبي من جانب البرتغاليين بنتيجة (3-0).

موعد مباراة البرتغال وأوروجواي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 32 في نهائيات كأس العالم fifa قطر 2022، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة الحادية عشر (11:00 م) بتوقيت الكويت والإمارات وعُمان، العاشرة (10:00 م) بتوقيت البحرين وقطر والسعودية، التاسعة (9:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين وقبرص ولبنان وليبيا ورومانيا والسودان، الثامنة (8:00 م) بتوقيت تونس والمغرب وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر وهولندا، السابعة (7:00 م) بتوقيت البرتغال وإنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”، الرابعة (4:00 م) بتوقيت أوروغواي.

من ناحية أخرى، وحول حكم مباراة البرتغال وأوروجواي، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FiFa ) تكليف الحكم الدولي الإيراني علي رضا فاغهاني Alireza Faghani بالمهمة.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بتغطية الحدث المرتقب، وذلك من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 3 Max و beIN Sports HD 4 Max و beIN 4K HDR و beIN Sports 2 FR، بجانب تطبيقي beIN Sports Connect و TOD App – beIN SPORTS.

أيضًا سيتوافر بث مباشر لأحداث القمة البرتغالية الأوروجويانية من خلال قنوات الكأس القطرية عبر فضائيتي Alkass EXTRA One HD و Alkass EXTRA TWO HD.

ويمكن استقبال قنوات الكأس القطرية بإدخال الترددات التالية:

أما عن معلق مباراة البرتغال وأوروجواي، فسيكون المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي على الكأس إكسترا 1، والمصري علي محمد علي من خلال البين سبورت.