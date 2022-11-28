نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والمكسيك القادمة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفي الدور الثاني للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم ٢٠٢٢ ، في مباراة رائعة على ملعب “المدينة التعليمية” ، والذي خسر المنتخب السعودي أمام بولندا بهدفين ، وانتهى الهدفان دون جدوى. بما في ذلك الأرجنتين والمكسيك. ويتطلع المنتخب السعودي بنفس القدر إلى الفوز على بولندا للتأهل إلى الدور المقبل من مونديال ٢٠٢٢ ، حيث فاز على الأرجنتين 2-1 في أول لقاء لهما ، لكن الآمال باقية ، بفوزه في الدور النهائي على المكسيك. واستغل المنتخب البولندي الفرص المحدودة مستغلا الأخطاء الدفاعية على الخضر السعودي أبرزها اللاعب عبد الإله المالكي الذي سجل الهدف الثاني. كما قدم المنتخب السعودي اداء رائعا ومميز في ذاك اللقاء، كما تم اهدار ركلة جزاء في توقيت مهما اثناء المباراة في توقيت الذي تعمد في انهاء المبارة اللاعب ليفاندوفسكي وزملائه.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم ٢٠٢٢

يقوم المنتخب السعودي بمواجهة المنتخب المكسيكي، بعد غدا في يوم الاربعاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ، تقدم المباراة بتوقيت السعودية وقطر الساعة 10 مساءً، وبتوقيت القاهرة الساعة 9 مساء ، وبتوقيت المغرب الساعة 8 مساء ، وبتوقيت جرينتش العالمي الساعة 7. كما تستمر هذه المسابقة حتى يوم ١٨ ديسمبر الموافق الاحد، والتي تكون قد قامت لاول مرة على ارض عربية ، بدولة عربية الا وهي دولة قطر ، كما يجب الفوز للمنتخب السعودي لاحتياجه في التقدم لرحلة الفوز بكأس العالم ٢٠٢٢

القنوات المقدمة لمبارة المنتخب السعودي والمكسيك في كاس العالم ٢٠٢٢

تنقل مباراة السعودية والمكسيك على قنوات beIN Sport، وتعتبر القنوات الحصرية في الشرق الاوسط لعرض مباراة كأس العالم ٢٠٢٢ ، مع قنوات الكأس اكسترا للقنوات القطرية، كما تعرض مباراة السعودية والمكسيك على قنوات beIN sports max HD1 لمعلق عربي، كما يمكن مشاهدة المباراة على بث مباشر لتطبيق “تود”.

كما يجب الفوز للمنتخب السعودي على المنتخب المكسيكي بااي نتيجة ، حتى يتم تأهليه الي الدور السادس عشر ، بخلاف نتيجة مباراة بولندا والارجنتين. كما اذا تم التعادل مع المنتخب المكسيكي، ليتم تأهيل السعودية المرحلة القادمة، وهذا بشرط يتم تعادله مع الارجنتين ، وخسران التانجو امام المنتخب البولندي في جولتة الختامية .مع تجنب السعودية الخسارة اما المكسيك حتى يتأهل للدور المقبل وتجنب خروج المنتخب رسميا من دور المجموعات .