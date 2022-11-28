موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، منتخب البرازيل الأول مع منتخب سويسرا على أرضية ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة السابعة منتخبات كلا من البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، حيث أنه من المقرر أن يلتقي صربيا والكاميرون ظهر اليوم أيضاً على أرضية ملعب الجنوب

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022: