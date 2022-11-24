نتائج مباريات اليوم الأربعاء في المونديال.. فوز إسبانيا بالسبعة وهزيمة ألمانيا وتعادل المغرب

رياض - احمد صلاح -4 مباريات أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.وشهدت مباريات اليوم مفاجأة حققها المنتخب الياباني بالفوز على حساب منتخب ألمانيا وكذلك تحقيق منتخب إسبانيا لنتيجة قياسية.
نتائج مباريات اليوم في المونديال
منتخب المغرب اقتنص تعادل سلبي مع منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية من المونديال.
🇲🇦🇭🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
قمة المغرب وكرواتيا تنتهي على وقع التعادل السلبي
⏪شاهد ملخص المباراة#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #المغرب_كرواتيا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pseul60BTW
منتخب ألمانيا سقط أمام منتخب اليابان بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة.
جمال موسيالا لاعب منتخب ألمانيا شارك في المباراة وبات أصغر لاعب ألماني يظهر في كأس العالم منذ كارل هاينز شنيلينجر عام 1958.
🇩🇪🇯🇵— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز بقيمة الذهب
⏪شاهد ملخص المباراة#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #ألمانيا_اليابان #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8ZilcbCkhs
منتخب إسبانيا مزق شباك منتخب كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد ، ليكون الفوز الأكبر للإسباني في تاريخ مشاركتهم بالمونديال.
جافي، لاعب منتخب إسبانيا حقق رقم قياسي بكونه بعمر 18 عاما و110 أيام أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس العالم، منذ بيليه حين سجل ثنائية في شباك السويد في يونيو 1958 بعمر (17 عاما و249 يوما).
ملخص مباراة إسبانيا وكوستاريكا | إسبانيا تقسو على كوستاريكا بسباعية نظيفة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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وفاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي العنيد بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة السادسة.
بلجيكا 🇧🇪 تتفوّق على كندا 🇨🇦 المتألقة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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