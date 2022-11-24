انت الان تتابع خبر نتائج مباريات اليوم الأربعاء في المونديال.. فوز إسبانيا بالسبعة وهزيمة ألمانيا وتعادل المغرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -4 مباريات أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.وشهدت مباريات اليوم مفاجأة حققها المنتخب الياباني بالفوز على حساب منتخب ألمانيا وكذلك تحقيق منتخب إسبانيا لنتيجة قياسية.

نتائج مباريات اليوم في المونديال

منتخب المغرب اقتنص تعادل سلبي مع منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية من المونديال.

منتخب ألمانيا سقط أمام منتخب اليابان بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

جمال موسيالا لاعب منتخب ألمانيا شارك في المباراة وبات أصغر لاعب ألماني يظهر في كأس العالم منذ كارل هاينز شنيلينجر عام 1958.

منتخب إسبانيا مزق شباك منتخب كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد ، ليكون الفوز الأكبر للإسباني في تاريخ مشاركتهم بالمونديال.

جافي، لاعب منتخب إسبانيا حقق رقم قياسي بكونه بعمر 18 عاما و110 أيام أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس العالم، منذ بيليه حين سجل ثنائية في شباك السويد في يونيو 1958 بعمر (17 عاما و249 يوما).

وفاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي العنيد بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة السادسة.