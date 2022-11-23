انت الان تتابع خبر الوقت بدل الضائع في كأس العالم .. نكشف السر وراء زيادته بمونديال قطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين عشاق كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي، خاصة الدقائق الماضية حول الوقت بدل الضائع في كأس العالم، البطولة التي تقام بداية من 20 فبراير حتي 18 ديسمبر القادم في قطر.واستخدم عشاق كرة القدم محرك البحث الأشهر في العالم جوجل لمعرفة الوقت بدل الضائع في كأس العالم، خاصة وأنه هناك الكثير من التغيرات التي أدخلت على البطولة في هذه النسخة، بالإضافة إلي أن مباراة الافتتاح بين الإكوادور وقطر، قام الحكم بإضافة خمس دقائق على كل شوط وفي مباراتي اليوم، احتسبت 24 دقيقة إضافية على مباراة إنجلترا وإيران في الشوطين، بالإضافة إلى 13 دقيقة في مباراة هولندا والسنغال

الوقت بدل الضائع في كأس العالم: