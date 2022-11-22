الأرجنتين تسقط أمام السعودية بثنائية في كأس العالم
حقق المنتخب السعودي فوزاً مثيراً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتقدمت الأرجنتين أولاً بهدف حمل توقيع النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست دقائق أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة.
وكان حكم المباراة ألغى ثلاثة أهداف للارجنتين في الدقائق 22، و29 و35، عن طريق ميسي هدف، ومارتينيز هدفين بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى في المجموعة الثالثة.
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