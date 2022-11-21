موعد مباراة هولندا والسنغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، باقي مباريات الجولة الأولي من المجموعة الأولي في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سوف يلتقي منتخب هولندا الأول مع منتخب السنغال على أرضية ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.وتضم المجموعة الأولي منتخبات كلا من هولندا والسنغال وقطر والإكوادرو، حيث أنتهت المباراة الأولي التي جمعت العنابي بمنتخب الإكوادور بفوز الأخير بثلاثية نظيفة مساء أمس الأحد في ظهور غير مقنع لصاحب الأرض والجمهور.

موعد مباراة هولندا والسنغال في كأس العالم 2022: