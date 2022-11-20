موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، منتخب قطر الأول لكرة القدم مع منتخب الإكوادور في افتتاحية كأس العالم 2022، ضمن مواجهات الجولة الأولي للمجموعة الأولي على أرضية ملعب البيت بالعاصمة الدوحة.ويسعى العنابي القطري إلي إسعاد جماهيره والاستفادة من عامل الأرض والجمهور عن طريق حصد نقاط مباراة الأكوادو، من أجل محاوله الصعود إلي الأدوار القامة من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022: