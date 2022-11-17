موعد مباراة البرتغال ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض منتخب البرتغال مباراة ودية اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، أمام نيجيريا في أخر استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم التي سوف تنطلق يوم الأحد القادم في قطر.ويسعى منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو إلي أن تكون هذه المباراة الودية هي البروفة الأخيرة قبل المشاركة في مونديال قطر 2022، للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف على المشاكل التي يجب حلها قبل بدء البطولة العالمية المنتظرة.

موعد مباراة البرتغال ونيجيريا الودية:

تقام مباراة البرتغال ونيجيريا الودية في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءاً بتوقيت مصر المحلي والعاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية:

تقوم قناة bein sports 2 hd بنقل أحداث المباراة الودية بين السعودية وكرواتيا