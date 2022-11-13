الآن now الشوط الأول ( 0-0).. بث مباشر الوحدات وشباب العقبة يلا شوت cup final || مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر الوحدات وشباب العقبة يلا شوت Yalla shoot، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر اليوم في نهائي كأس الأردن، يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله الثاني أحداث نهائي كأس الأردن بين الوحدات وشباب العقبة بث مباشر، تعد مواجهة الفريقين هي الأولي في نهائي الكأس حيث اعتدنا جميعاً علي مواجهة الوحدات والفيصلي ولاكن لسوء الحظ خرج الفيصلي من ربع النهائي أمام الوحدات في مباراة حسمتها ركلات الترجيح، يأمل الوحدات بث مباشر في تعويض خسارة معظم بطولات الموسم الحالي، وذلك بعد أن ودع بطولة الدرع من الدور الأول، واحتلال المركز الثاني من ترتيب الدوري الاردني وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفيصلي صاحب البطولة، حيث خرج الوحدات الأردني من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا ويعد كأس الأردن هو طوق النجاة لإنقاذ الموسم بعد تقديم أداء رائع خلاله واقصاء الغريم التقليدي فريق الفيصلي من ربع النهائي، علي الجهة الأخري يبحث فريق شباب العقبة عن صناعة إنجاز تاريخي له وغير مسبوق محليا، بتتويجه بأول لقب على صعيد بطولات المحترفين، وذلك في موسمه السادس بالدوري الأردني للدرجة الأولي، والوصول الي نهائي كأس الأردن للمرة الأولى في تاريخ الفريق الواعد شباب العقبة، يغيب لقب كأس الأردن عن فريق الوحدات منذ ست أعوام ماضية حيث أنه لا بديل لفريق الوحدات سوي تحقيق الفوز المهم اليوم أمام شباب العقبة وحصد اللقب، الجدير بالذكر أنه في حالة استمرار التعادل بين الفريقين في الوقت الأصلي يلجأ الفريقين للذهاب إلى الشوطين الإضافين ثم ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل، حصد فريق الوحدات الأردني بث مباشر 10 نسخ ماضية من كأس الأردن ولاكن يعود الرقم القياسي لفريق الفيصلي الذي حد 21 لقب، بث مباشر الوحدات وشباب العقبة الآن.

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مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة يلا شوت، احتل فريق الوحدات الأردني المركز من ترتيب الدوري الأردني برصيد 50 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال خمسة عشر مباراة والتعادل في خمسة مباريات، بينما نال فريق الوحدات من الهزائم في الموسم الحالي خلال مباراتين فقط، بينما احتل فريق شباب العقبة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 8 مباريات والتعادل في سبعة ثم الهزيمة في سبعة أيضًا، الجدير بالذكر أن الفيصلي الأردني هو من حسم اللقب بالموسم الماضي برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة وحيدة حسمها في الجولة الأخيرة حيث أنه فاز في خمسة عشر مباراة والتعادل في ست مناسبات، بينما لم ينال فريق الفيصلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال مباراة واحدة فقط، بث مباشر الوحدات وشباب العقبة يلا شوت.

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بث مباشر الوحدات الآن، حقق فريق الوحدات الأردني الفوز في نصف النهائي أمام الرمثا بهدف نظيف ليصل الي نهائي البطولة، حيث بدأ الوحدات البطولة بالفوز على الحصن في الدور الاثنين وثلاثين في مباراة انتهت لصالح الوحدات بخمسة أهداف دون رد، حيث انتهت مواجهة الفيصلي والوحدات في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة ست اهداف مقابل خمسة، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله في مباراة هي الأصعب للوحدات بغض النظر عن مواجهة شباب العقبة اليوم والتي قد تكون في متناول لاعبي الوحدات، ولا ننسي طريق فريق شباب العقبة إلي النهائي المثير لأول مرة في تاريخه حيث وصل شباب العقبة للمباراة النهائية بعد أن تجاوز في طريقه عمان اف سي في المربع الذهبي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، فيما تغلب على الحسين إربد في ربع النهائي بهدف نظيف، وقبلها تجاوز اتحاد الرمثا في دور الـ 16 بالنتيجة ذاتها، فيما أقصى نظيره بلعما من الدور 32 بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بث مباشر الوحدات وشباب العقبة الآن.

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بث مباشر الوحدات الآن، مشاهدة مباراة الوحدات لايف تواجه الوحدات مع شباب العقبة مرتين في الموسم الحالي حيث انتهت مواجهة الدور الأول بفوز فريق الوحدات بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ثم انتهت مواجهة الإياب بينهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، جوائز مادية قيمة تنتظر الفائز بكأس الأردن اليوم بين الوحدات وشباب العقبة حيث وصلت قيمة جائزة المركز الأول 30 ألف دينار، مقابل 15 ألف دينار لصاحب المركز الثاني، لدي شباب العقبة فرصة جيدة بالتتويج باللقب في ظل معنوياته المرتفعة بعد النتائج التي حققها أخيرا، إلى جانب احتلاله مركزا جيدا في بطولة الدوري وهو الخامس، إضافة إلى تقديمه أسلوب لعب مميز وقدرته على قلب النتائج في حال التأخر بها، عند النظر إلي فارق الإمكانيات بين الوحدات وشباب العقبة نجد أن فريق الوحدات بث مباشر يتفوق بشكل كبير جدآ ولاكن كرة القدم لا تحسم إلا بالاداء المبذول علي أرضية ملعب المباراة، حيث يتميز فريق شباب العقبة بالنضباطه التكتيكي وكفاءة مديره الفني رائد الداود الذي يقود الفريق منذ 9 مواسم ويعرف جيدًا قدرات فريقه ومنافسه، الوحدات بث مباشر يلا شوت.

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مشاهدة مباراة الوحدات بث مباشر يلا شوت، من المتوقع أن يبدأ فريق الوحدات الأردني بتشكيل مكون من الآتي: عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى ويقود الدفاع مهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش وفراس شلباية.خط الوسط: بيتانغ وأحمد سريوة وأحمد سمير ويشغل الأطراف مهند أبو طه وأنس العوضات ويلعب الفلسطيني شهاب القنبر كرأس حربة، بينما جاء التشكيل المتوقع لفريق شباب العقبة كالآتي: حراسة المرمى على حماد الأسمر ومن أمامه يبرز أحمد أبو الحلاوة وياسر الرواشدة وقصي خالد ومحمد عاصي.خط الوسط : أنس أبو طعيمة وعمر سريوة وقصي خالد وغيث المدادحة ويلعب في المقدمة كرستيان وأسامة عقار، بث مباشر الوحدات والفيصلي لايف.

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بث مباشر مباراة الوحدات وشباب العقبة الآن، تذاع مواجهة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر عبر قناة الأردنية الرياضية بتعليق صوتي من المعلق من بسام المجالي في تمام الساعة:

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

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أقل من ساعتين تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة في نهائي كأس الأردن بين الوحدات وشباب العقبة بث مباشر حيث لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي فور نزوله ، ترقبوا معنا الدقائق القادمة لمعرفة كل جديد بخصوص مواجهة نهائي كاس الأردن بين الوحدات وشباب العقبة بث مباشر يلا شوت.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الوحدات والفيصلي بث مباشر في نهائي كأس الاردن ، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة الأردن الرياضية أو من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج ، وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة لحظة بلحظة ، ترقبوا معنا.