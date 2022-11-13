انت الان تتابع خبر عاجل.. فتح تحقيق عاجل بخصوص تجاوزات قناة الزمالك.. الأعلى للإعلام يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية في المجلس الأعلى ، قرار بأن يتم فتح تحقيق عاجل بخصوص تجاوزات قناة الزمالك، وحرص المصدر على إصدار البيان منذ قليل، وهو شغل بال الجميع مؤخراً.

مخالفات قناة الزمالك ضد اللاعبين

وجاء في البيان ما يلي “تلقيت لجنة الشكاوي واللجنة القانونية بالمجلس شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي”.

وأعلن المجلس أنه يحذر بشدة جميع الأطراف من الاستمرار في ارتكاب كل المخالفات التي لا تتماشي مع السلوكيات الرياضية النظيفة، وذلك بعد أن أعطي فرصة طويلة للكل ويكون طول شهور كثيرة، وأيضاً ممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد نهائياً عن التعصب، ولكن أسيء استعمال هذا على الحق مما يعمل على التدخل الحاسم والفوري.

وشدد المجلس على الجميع مع بداية المرحلة الجديدة أن يتم التحلي كثيراً بالروح الرياضية، وأيضاً الابتعاد تماماً عن التعصب، وأيضاً تقديم نموذج مميز لجميع الأجيال الشابة وكل عشاق المنافسات الرياضية المميزة.