انت الان تتابع خبر قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عشاق كرة القدم عن قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات وبالاخص مع اقتراب ضربة البداية الخاصة بالمونديال الذي يقام للمرة الاولى في الدول العربية والشرق الأوسط في التاريخ على أراضي العاصمة الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل.
وتأتي قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات وفق ما يلي :-
قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12264
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7،8
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12475
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
قنوات beIN SPORTS HD 9،10،16
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12245
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
قنوات beIN SPORTS HD 11،12،13،14
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قنوات beIN SPORTS HD 15
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12284
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
ويمكنكم أيضًا مشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم عبر القنوات المفتوحة الآتية:
قناة TRT Turkey
- o Türksat 42°E – 11096 H 30000
- Türksat 42°E – 11054 V 30000
قناة 1TV Georgia
- AzerSpace 46°E – 11095 H 27500.
قناة TVP Poland
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 1-6
|13 شرق
|10834
|عمودي
|27500
|3/4
|ناجرافيشن
قناة RTBF La Une Belgium
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 9 (13C)
|13 شرق
|10930
|أفقي
|30000
|DVB-S2 8PSK 2/3
|ميدياجارد 1
اسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم
- قناة SNRT TNT maroc
- قنوات TPA Angola.
- قناة Match TV Russia.
- قنوات DAS Erste Germany.
- قنوات IRIB TV 3 HD Iran.
- قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.
- قنوات RTSH Albania.
- قنوات ERT Greece.
- قناة ZDF الألمانية.
- قنوات ARAM TV Armenia.
- قنوات Ictimai TV Azerbaijan