انت الان تتابع خبر قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عشاق كرة القدم عن قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات وبالاخص مع اقتراب ضربة البداية الخاصة بالمونديال الذي يقام للمرة الاولى في الدول العربية والشرق الأوسط في التاريخ على أراضي العاصمة الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتأتي قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على النايل سات وفق ما يلي :-

قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12264

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7،8

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

قنوات beIN SPORTS HD 9،10،16

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

قنوات beIN SPORTS HD 11،12،13،14

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات beIN SPORTS HD 15

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

ويمكنكم أيضًا مشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم عبر القنوات المفتوحة الآتية:

قناة TRT Turkey

o Türksat 42°E – 11096 H 30000

Türksat 42°E – 11054 V 30000

قناة 1TV Georgia

AzerSpace 46°E – 11095 H 27500.

قناة TVP Poland

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 1-6 13 شرق 10834 عمودي 27500 3/4 ناجرافيشن

قناة RTBF La Une Belgium

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 9 (13C) 13 شرق 10930 أفقي 30000 DVB-S2 8PSK 2/3 ميدياجارد 1

اسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم