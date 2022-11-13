انت الان تتابع خبر من غير تشفير.. قناة مغربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم..قائمة منتخب المغرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كنا قد سمعنا في الآونة الأخيرة أن هناك قناة عربية أعلنت بشكل رسمي بث مباريات كأس العالم، فقد أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية عن شرائها لـ 10 مباريات من مونديال كأس العالم 2022 الذي سيعقد في قطر، كما أكدت الشركة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها قد حصلت على حقوق بث 10 مباريات من مباريات كأس العالم 2022.

وليس هذا فقط فقد أكدت الشركة أن من ضمن الـ 10 مباريات التي حصلت على حقوق بثها، توجد مباريات منتخب المغرب العربي، وفي هذا السياق سوف نقوم بذكر قائمة منتخب المغرب العربي بالتفصيل خلال السطور القادمة.

قائمة منتخب المغرب

وبخصوص هذا الشأن أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب العربي وليد الركراكي عن قائمة فريقه الذي سيشارك في مباريات كأس العالم 2022 المقام في قطر، والتي ستبدأ من يوم 20 نوفمبر الجاري وستنتهي في يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.

هذا وتضم قائمة منتخب المغرب 26 لاعب، من بينهم لاعب الاتحاد السعودي عبد الرازق حمد الله، مع استبعاد اللاعبين سفيان الرحيمي، وأيوب الكعبي، ونوضح لكم قائمة منتخب المغرب كما يلي:

في حراسة المرمى:)منير المحمدي، ورضا التكناوتي، وياسين بونو). في الدفاع نجد اللاعبين (أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، أشرف داري،وبدر بانون، ونايف أكرد، وجواد الياميق، وكذلك يحيى عطية الله، ورومان سايس) أما في خط الوسط يوجد (سفيان أمرابط، بلال الخنوس، عبد الحميد الصابيري، عز الدين أوناحي، يحيى جبران، سليم أملاح). وبالنسبة لخط الهجوم نجد (إلياس الشاعر، سفيان بوفال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي، وليد شديرة، زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله).

المجموعة السادسة

وحسب قرعة المونديالنرى منتخب المغرب العربي المجموعة السادسة ومعها بلجيكا وكندا وكذلك كرواتيا.