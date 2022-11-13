انت الان تتابع خبر "وقع على بياض".. الأهلي يخطف توقيع دينامو منتخب مصر ويوجه ضربة موجعة للزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية صباح اليوم، بأن النادي الأهلي قد نجح في الحصول على توقيع صفقة قوية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما اتفق مع لاعب منتخب مصر على الانتقال نحو صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر بناءً على وجهة نظر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والذي طلب من لجنة التعاقدات حسم صفقات يناير بشكل مبكر.

الأهلي يخطف توقيع محمد رضا بوبو

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، بأن لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء برئاسة أمير توفيق قد نجحت في التوصل لاتفاق نهائي مع لاعب فيوتشر، محمد رضا بوبو، من أجل التوقيع لصالح القلعة الحمراء ورفض كل العروض المقدمة له ومن بينها عرض الزمالك.

ووفقًا للتقارير، فإن “بوبو” قد وقع للنادي الأهلي على بياض وهذا بسبب رغبته في تمثيل المارد الأحمر وذلك على الرغم من وجود عروض قوية لديه من قبل أندية داخل وخارج مصر.

ومن المتوقع بأن يحاول مسؤولي الأهلي حسم الأمور خلال الساعات المقبلة مع إدارة فيوتشر والتي من المؤكد بأن تطلب مبلغ أكبر من 20 مليون جنيه بالإضافة إلى توقيع لاعب أو لاعبان من صفوف الأهلي ينتقلوا على سبيل الإعارة إلى فيوتشر ضمن تلك الصفقة.

الأهلي يجهز لميركاتو قوي في يناير

بحسب ما أكده بعض المسؤولين في النادي الأهلي، فإن ميركاتو الشتاء الذي سيفتح أبوابه في شهر يناير القادم، سوف يشهد العديد من الصفقات القوية للقلعة الحمراء، وهذا بعدما تلقى المدرب السويسري مارسيل كولر وعود من قبل رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بشأن تدعيم صفوف المارد الأحمر بلاعبين على أعلى مستوى من أجل حصد كل البطولات والألقاب في الموسم الحالي وتعويض خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي.